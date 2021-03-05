Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 05.03.2021 - 22:23
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.