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    Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı

    Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 22:23
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    Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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