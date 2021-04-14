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    Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

    Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 00:38
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    Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

    Gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, sokağa çıkma kısıtlamasında karşılaştı.

    SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

    Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede endişe ve korku yaratan olayda 2 kişi yaralanırken, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Diyarbakır da silahlı kavga: 2 yaralı #1

    ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI ELE GEÇİRİLDİ

    Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda mermi kovanı ele geçirildi. Park halindeki bir otomobilinde mermi isabet etmesiyle zarar gördüğü kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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