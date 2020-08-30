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    Diyarbakır'da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

    Evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralanan Haşim Bilici, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 20:34
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    Diyarbakır'da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

     

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 242’nci Sokak’ta, kız ve erkek arkadaşıyla birlikte eve gelen Haşim Bilici, tabancasını temizlemeye başladı.

    Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun Bilici’nin sağ göğsüne isabet etti.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, evdekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Bilici, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

    Polis ekiplerinin evde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, olay sırasında evde bulunan Bilici’nin kız ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #1

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #2

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #3

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #4

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #5

    Diyarbakır da, tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü #6

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