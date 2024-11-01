DHA
Diyarbakır güne kazayla başladı..
Kaza, sabah saatlerinde 2’nci Sanayi Sitesi mevkii, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında meydana geldi.
10 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA
Seyir halindeki araçlardan biri, kırmızı ışık yanınca durdu. Arkasından gelen 9 araç da birbirine çarptı.
KAZADA ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış