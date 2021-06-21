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    Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi

    Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi

    Geçtiğimiz ay karpuz ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ile gündeme gelen Diyarbakır'da, kent merkezinde bir tıra yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket dikkat çekti.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 18:59
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    Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.

    TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞ, YENİLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

    Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

    Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi VİDEO

    KENT MERKEZİNDE DEV KARPUZ VE SUR FİGÜRÜ MAKETLERİ GÖRÜLDÜ

    Diyarbakır'da bir tıra yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.

    Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine, Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi.

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