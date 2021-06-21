Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi
- DHA
- 21.06.2021 - 17:52
- Güncelleme : 21.06.2021 - 18:59
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.
TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞ, YENİLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ
Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi VİDEO
KENT MERKEZİNDE DEV KARPUZ VE SUR FİGÜRÜ MAKETLERİ GÖRÜLDÜ
Diyarbakır'da bir tıra yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.
Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine, Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi.