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Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi

Diyarbakır'daki heykellere iki yeni figür daha eklendi

Geçtiğimiz ay karpuz ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ile gündeme gelen Diyarbakır'da, kent merkezinde bir tıra yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket dikkat çekti.