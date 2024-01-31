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Diyarbakır Ulu Cami'de gençlerle yaptığı dini sohbetler ve röportajlarıyla üne kavuşan ”Filozof Ramazan Hoca” lakaplı Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'teki çay ocağında bıçaklı sadırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Polisin cinayetle ilgili terör örgütüne yönelik de araştırma yaptığı öğrenildi.

Terör örgütünü eleştirince tehdit edildi

Konuşmalarında terör örgütüne ve Abdullah Öcalan'a karşı sert tepkisiyle dikkat çeken Pişkin'in terör örgütü tarafından tehdit edildiği de öğrenildi.

Hatta Pişkin'in üzerine taciz suçu atıldığı, bir dönem şikayet üzerine akıl hastanesinde yatırıldığı ortaya çıktı.

Görgü tanıklarından biri,

Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi.