Mersin'de 111 bin sentetik ecza ele geçirildi: 2 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü saha çalışmalar sonucu merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yapıldı.

BÜYÜK MİKTARDA SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde gerçekleştirilen aramada, metal sactan yapılmış 4 koli içerisine gizlenmiş vaziyette 111 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu ile bağlantılı olduğu tespit edilen C.D. ve A.Y.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.