DMM: ABD Ankara Konsolosluğu yetkililerinin suç kayıtlarına erişimi bulunmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kayıtlarına erişimi olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"HİÇBİR DİPLOMATİK ÇALIŞAN, ADLİ SİCİL KAYDINA DOĞRUDAN ERİŞEMEZ"

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde bulunan yabancı ülkelerin temsilcilikleri, uygulayacakları iş ve işlemler gereği kendilerine başvuran vatandaşlarımızın adli sicil kaydını Adalet Bakanlığından resmi olarak talep etmektedir. ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda geçen ifadenin manipüle edildiği tespit edilmiştir. Herhangi bir ülkenin diplomatik çalışanının, vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarına doğrudan erişim imkanı olması söz konusu değildir.