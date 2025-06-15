AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İLE OLAN TÜM UÇUŞLARINI VE HAVACILIK FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDI"

Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: