DMM’den 23 Nisan iddiasına yalanlama: Bayrağa saygısızlık yapılmadı

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı öne sürüldü. İddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

DMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlamalara ait olduğu belirtildi.

"BAYRAK KOREOGRAFİSİ, USULE UYGUN TOPLANDI"

Açıklamada, dev bayrak koreografisi sonrası kullanılan şeritlerin düzenli şekilde toplanarak rulo haline getirildiği, görevlilerin işlemi dikkatli şekilde gerçekleştirdiği ifade edildi. Bayrağa basılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

"DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ"

DMM açıklamasında, milli değerlere ilişkin hassasiyetlerin istismar edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

İddia edilenin aksine bayrağın üzerine basılması söz konusu değildir. Bu tür içerikler kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan dezenformasyon girişimleridir.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamanın sonunda vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi gerektiği hatırlatılarak, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.