DMM’den akademisyen atamalarıyla ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"220 KİŞİ ARASINDA TÜRKİYE'DE HİÇBİR AKADEMİSYEN BULUNMAMAKTADIR"

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bildirildi.

"TÜRK AKADEMİSİNİ VE EĞİTİM CAMİASINI HEDEF ALAN BU TÜR YAYINLAR, SİSTEMATİK BİR KARALAMA KAMPANYASININ ÜRÜNÜDÜR"

Soruşturmada, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin de öğretmen statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: