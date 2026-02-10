İzmir'de suç örgütü üyesi yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAKLANDIĞI VİLLADA YAKALANDI

Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, kamuoyunda "Serdengeçtiler" olarak bilinen gruba mensup olduğu belirlenen Z.M.'nin izine ulaşıldı.

Şüphelinin Çeşme ilçesinde bir villada saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Z.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan Z.M.’nin yapılan GBT sorgusunda yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından arandığı belirlendi.

OTOMATİK SİLAH VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Z.M.’nin bu suçlardan hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin saklandığı villada yapılan aramalarda ise 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.M.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.