Yalova'da denizi kirleten gemiye para cezası

- Yalova açıklarında denize balast tahliyesi yapan Panama bayraklı gemiye 17 milyon lira ceza kesildi.
- Çevre Kanunu’na göre verilen cezaya ek olarak adli tahkikat başlatıldı.
- Gemi, çevreyi kasten kirletmekle suçlanıyor.
Marmara Denizi’nde, Yalova açıklarında Panama bayraklı “Narı Strenght” adlı tanker gemisine denize kirli balast tahliyesi yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.
YAKLAŞIK 17 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ
Gemiye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (I/2) bendi kapsamında yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi uyarınca 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan adli tahkikat başlatıldı.