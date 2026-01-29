Abone ol: Google News

İstanbul balık fiyatları 2026: Hamsi, istavrit, levrek, çipura…

İstanbul’da kış sezonunun en hareketli günleri yaşanırken, 2026 yılı balık tezgahlarındaki fiyatlar hem esnafın hem de vatandaşın gündeminden düşmüyor. İşte İstanbul balık piyasasındaki son durum…

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 14:35
İstanbul balık fiyatları 2026: Hamsi, istavrit, levrek, çipura…
  • İstanbul'daki balık tezgahları, 2026 yılının kış sezonunda büyük hareketlilik yaşıyor.
  • Deniz suyu sıcaklığını etkileyen iklim koşulları, balık fiyatlarına yansıyor.
  • Hamsi 233 - 267 TL, çipura 340 - 360 TL ve deniz levreği 700 - 1.000 TL arasında satılıyor.

2026 yılının Ocak ayı itibarıyla İstanbul'un meşhur balıkçı tezgahlarında hareketlilik doruk noktasına ulaştı.

Karadeniz ve Marmara’dan gelen taze haberler, sofrasını balıkla şenlendirmek isteyen İstanbulluları yakından ilgilendiriyor.

Bu yıl iklim koşullarının deniz suyu sıcaklığı üzerindeki etkisi, tezgahtaki etiketlere doğrudan yansıdı.

İşte Hamsi, istavrit, levrek, çipura, lüfer fiyatları:

İSTANBUL BALIK FİYATLARI 2026

Hamsi: 233 - 267 TL

İstavrit: 115 - 154 TL

Mezgit: 250 - 375 TL

Sardalya: 87 - 100 TL

Sazan: 100 - 130 TL

Somon: 200 - 300 TL

Deniz levreği: 700 - 1.000 TL 

Çipura: 340 - 360 TL

