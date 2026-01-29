İstanbul balık fiyatları 2026: Hamsi, istavrit, levrek, çipura…

- İstanbul'daki balık tezgahları, 2026 yılının kış sezonunda büyük hareketlilik yaşıyor.
- Deniz suyu sıcaklığını etkileyen iklim koşulları, balık fiyatlarına yansıyor.
- Hamsi 233 - 267 TL, çipura 340 - 360 TL ve deniz levreği 700 - 1.000 TL arasında satılıyor.
2026 yılının Ocak ayı itibarıyla İstanbul'un meşhur balıkçı tezgahlarında hareketlilik doruk noktasına ulaştı.
Karadeniz ve Marmara’dan gelen taze haberler, sofrasını balıkla şenlendirmek isteyen İstanbulluları yakından ilgilendiriyor.
Bu yıl iklim koşullarının deniz suyu sıcaklığı üzerindeki etkisi, tezgahtaki etiketlere doğrudan yansıdı.
İşte Hamsi, istavrit, levrek, çipura, lüfer fiyatları:
İSTANBUL BALIK FİYATLARI 2026
Hamsi: 233 - 267 TL
İstavrit: 115 - 154 TL
Mezgit: 250 - 375 TL
Sardalya: 87 - 100 TL
Sazan: 100 - 130 TL
Somon: 200 - 300 TL
Deniz levreği: 700 - 1.000 TL
Çipura: 340 - 360 TL