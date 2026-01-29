Doğa pes dedirtti! Bu kez Kayseri'de görüntülendi: Göz bebeği gibi... Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeklerine benzeyen buz oluşumları dronla görüntülendi.