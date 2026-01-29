Doğa pes dedirtti! Bu kez Kayseri'de görüntülendi: Göz bebeği gibi...

- Kayseri Develi'deki Gümüşören Barajı, soğuk hava etkisiyle benzersiz buz oluşumlarına sahne oldu.
- Dronla çekilen görüntülerde, göldeki buzun iris ve göz bebeğini andıran desenler oluşturduğu görüldü.
- Bu oluşumlar genellikle ani ısı değişimleri sebebiyle ortaya çıkıyor.
İlçe sınırlarında bulunan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.
Dronla kaydedilen görüntülerde, göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar dikkati çekti.
Beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakası, havadan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeğini çağrıştıran doğal desenler oluşturdu.
Genellikle donma sürecinde ani ısı değişimleri sonucu bu oluşumların meydana geldiği öğrenildi.