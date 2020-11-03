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    Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

    İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer’in ardından çalışmalar sonlandırıldı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 00:17
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    Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

    İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar devam ediyordu.

    SEDA'NIN ARDINDAN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

    Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi.

    Seda’yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi.

    Aynı binadan bu sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.

    Doğanlar Apartmanı nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi #1

    Doğanlar Apartmanı nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi #2

    Doğanlar Apartmanı nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi #3

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