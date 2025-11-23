Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de düzenlenen Doğu Akdeniz-2025 (DA-25) Davet Tatbikatı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda resmen başladı.

BASIN BRİFİNGİ AKSAZ'DA YAPILDI

Tatbikatın ilk günü, TCG Sancaktar gemisinde geniş katılımlı bir basın brifingi düzenlendi. Türk ve yabancı birçok askeri yetkili ile basın mensupları brifinge katıldı.

KURGUSAL KRİZ SENARYOSU TEST EDİLİYOR

Tatbikatta oluşturulan senaryo; kriz mukabele harekatı, insani yardım ve afet müdahale faaliyetlerini içeriyor. Yetkililer, tatbikatın gerçekçi bir kriz ortamında müşterek harekat kabiliyetini test ettiğini belirtti.

Toplantıya; Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel, NATO Daimi Deniz Kuvveti ve Mayın Karşı Tedbirleri Komutanları, komodorlar, Türk ve yabancı gemi komutanları ile 15 ülkeden gözlemci ve askeri heyet katıldı.

TATBİKATIN AMAÇLARI

Dz. Kur. Bnb. Ali Ercüment Opçin, tatbikatın amacının Türk Deniz Kuvvetleri ile NATO ve diğer ülke unsurları arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek olduğunu ifade etti.

KATILAN UNSURLAR VE EKİPMANLAR

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra; NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2), NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) ile dost ve müttefik ülkelerden kara, hava ve deniz unsurları katılıyor.

Deniz unsurları: 22 suüstü gemisi, 4 denizaltı, 30 gemi toplam.

Hava unsurları: 18 hava unsuru, 44 F-16 uçağı ile 22 sorti uçuş.

Özel birimler: 1 SAT timi, 2 SAS timi, 5 helikopter ve 4 Sahil Güvenlik Botu.

İLERLEYEN GÜNLERDEKİ EĞİTİMLER

Tatbikatın ilerleyen günlerinde; suüstü savunma, hava savunma, denizaltı harpleri, kritik altyapıların korunması, muharip olmayanların tahliyesi ve amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirilecek. Seçkin Gözlemci Günü 2 Aralık 2025’te yapılacak.

Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı, hem askeri hazırlık hem de uluslararası iş birliği açısından Türkiye’nin denizdeki caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koymayı hedefliyor.