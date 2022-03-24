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    Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı

    Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ile Ağrı'da 1922 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
    • AA
    • 24.03.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:47
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    Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı

    Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 1265 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

    Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

    Kar ve tipi nedeniyle Ağrı’da 433, Kars'ta 129, Ardahan'da 41, Iğdır'da 35, Erzincan'da da 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

    İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

    Doğu Anadolu daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı #1

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Öte yandan dün etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından gece tır geçişlerine kapanan Ağrı-Erzurum kara yolunda, Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yapıldı.

    Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bölgede, sabah saatlerinde tırların geçişine izin verildi.

    Doğu Anadolu daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı #2

    Doğu Anadolu daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı #3

    Doğu Anadolu daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı #4


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