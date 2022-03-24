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Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı

Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1922 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ile Ağrı'da 1922 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.