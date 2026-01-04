Doğu ve Güneydoğu’da kar alarmı: 5 ilde 102 yerleşim yerine ulaşım kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’te etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı aksattı. İl Özel İdaresi verilerine göre Şirvan’da 9, Baykan’da 4, Pervari’de 3 ve Eruh’ta 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

ŞIRNAK'TA MERKEZ VE İLÇELERDE YOLLAR KAPANDI

Şırnak’ta kar yağışının ardından kent merkezinde kar temizleme çalışmaları sürerken, merkeze bağlı 1, Beytüşşebap ilçesinde 7 ve Uludere’de 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

BİNGÖL'DE 46 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl’de kar yağışı ulaşımı en fazla etkileyen illerden biri oldu. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre merkeze bağlı 5, Adaklı’da 3, Genç’te 29, Karlıova’da 2, Solhan’da 4 ve Yayladere’de 3 olmak üzere toplam 46 yerleşim yerinin yolu kapandı. Bölgede 110 personel ve 53 araçla karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

ELAZIĞ'DA KIRSAL YOLLARDA KARLA MÜCADELE

Elazığ’da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşım aksadı. Baskil’de 5, Maden’de 1, Kovancılar’da 1 ve Karakoçan’da 11 olmak üzere 18 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

MARDİN'DE 10 KIRSAL MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Mardin’de kar yağışı sonucu 10 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.