Doğudaki din adamları bölgedeki vatandaşların aşı olmasını istedi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toplumun aşılanmaya destek olmasını isteyen alimler herkesi aşı olmaya davet etti.

Toplumun aşılanmasına yönelik sağlık ekipleri gece gündüz bilgilendirici çabalarda bulunuyor. Vatandaşların sağlını korumaya ve ön yargıların kırılmasına yapılan çağrılara bir destek de Doğu Anadolu'daki din adamlarından geldi.

Bu çabalara rağmen bölge illerinde aşılama oranının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi din adamlarını da harekete geçirdi. Yörede "mele" olarak bilinen din alimleri, sağlığın dinen önemini anlatarak, aşılama oranının artırılmasına katkı sunmaya çalışıyor.

DİYARBAKIR

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, sırası gelen bütün vatandaşların aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

İslam hukukunda herhangi bir meselede bir karara varmak için işin ehli olan uzmanların görüşlerine itibar edilmesi gerektiğine işaret eden Elçi, koronavirüs de tıbbi bir mesele olduğu için bu hususta uzman doktorların verdiği karar doğrultusunda hareket edilmesini gerektiğini söyledi.

Her vatandaşın hem kendisini hem toplumu bu hastalıktan koruması için mutlaka aşı olması gerektiğini anlatan Elçi, "Din görevlileri, hocalar, müderrisler, kanaat önderleri olarak bütün toplumu aşıya teşvik ve davet ediyoruz." dedi.

Bölgelerinin hala aşılamada ilerleyememesine üzülen Elçi, "Haritaya baktığımızda başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin hala kırmızı renkte yani en az aşı yapılan bölge olarak görülmesi doğrusu bizi rencide ediyor. Başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bu tablonun rengini düzeltmemiz gerekir. Çağrımızı yineliyoruz. Herkes aşısını olsun ve bu hastalık artık son bulsun. Herkes artık normal hayatına dönsün." dedi.

İmam Nevevi Medresesi hocası Sadullah Ergün ise herkese koronavirüse karşı aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, bir an önce bu hastalıktan kurtulmayı temenni etti.

Tarihte çok kez veba hastalığı ile karşılaşıldığını, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Ergün, "En son veba da korona olarak tanımlanan bu hastalıktır. Bütün dünyaya yayılmış durumda. Bunun için önlem almak da bir vazifedir. Sosyal mesafeye, maskeye dikkat edilmelidir. Kapalı ortamlardan kaçınmamız lazım. İslam dini tedaviyi öneriyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da vaka sayısındaki artışa değinen Ergün, uygulanması gereken tedbirlerden birinin de aşı olduğunu belirterek, "Aşı olmak her Müslüman'ın görevidir. Birbirimizi uyarmamız lazım. Özelikle önlem alma konusunda herkesin duyarlı olması lazım. Müslümanların bu konuda duyarlı olması gerekir. Bu hastalığa karşı çok tedbirli hareket etmek lazım. Aşı olmak bir vaciptir, topluma karşı bir görevdir. Asla ihmal etmemek lazım. Herkes aşısını olsun." diye konuştu.

BATMAN

Batman'da mele Hamit Ergin, koronanın dünyayı ilgilendiren büyük bir musibet olduğunu ifade ederek, toplumun tamamını etkileyen salgın dolayısıyla birçok akrabasını ve dostunu kaybettiğini belirtti.

Bu hastalığın son bulmasını Allah'tan dileyen Ergin, çocukları ile aşı yaptırdıklarını aktardı.

Ergin, sırası gelen herkese aşı yaptırmalarını tavsiye ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu bir musibettir. Hepimizi ilgilendiriyor. Hepimiz bu hastalıktan muzdaribiz. En azından şu anda elimizde bir aşı var. Ona yapışacağımız bir gerekçemiz var. Bir an önce aşı olmak hepimizin görevidir. Aşı insanları koruyor, en azından entübe olmalarını engelliyor. Din adamları olarak salgının ilk gününden itibaren halkı bilinçlendirmek görevimiz. Sosyal medya platformlarında da bu konuyu ilk günden bugüne her zaman işledim. Aşı olmak bir mesuliyettir."

MARDİN

Din alimi Beşir Aksoy, aşı yaptırılmasının önemine işaret etti.

"Aşı zaruridir. Allah diyor ki 'Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.' Tabipler aşı olun diyorlarsa aşı olunması gerekir. Hem tıp hem dinimize göre, aşı olunmasını herkese tavsiye ediyoruz." diyen Aksoy, kendisinin de aşı yaptırdığını, faydasını gördüğünü aktardı.

Aksoy, "Mademki çare vardır, aşı olunması gerekir. Bu konuyu tabipler bizden daha iyi biliyor, onlar konunun erbabıdır." açıklamasında bulundu.