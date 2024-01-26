Dolandırıcıların son yalanı deşifre oldu: 'Soyulan kuyumcuda kimliğiniz bulundu' İzmir ve Manisa'daki eş zamanlı operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri, 'Kuyumcu soygunu sonrası olay yerinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla dolandırdığı ileri sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı..

DHA

Dolandırıcılar, vatandaşların paralarını alabilmek için her gün yeni bir yalan buluyor..

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kuyumcu soygunu oldu. Kimliğiniz olay yerinde bulundu. Siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor' yalanıyla, yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında altın ve nakit dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler önceki gün, şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler Ş.Ş., T.Ö., F.Ş. ve M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, dolandırdıkları altın ve paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, otomobil satın aldıkları belirlendi. Otomobile el koyuldu.

2 dolandırıcı tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. ve T.Ö. tutuklandı.

Diğer şüpheliler F.Ş ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)