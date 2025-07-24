Dondurma yerken dişimizin sızlamasının sebebi buymuş

Soğuk bir dondurma ya da buz gibi bir içecekle gelen o ani, keskin diş sızlaması...

Bu hissin bilimsel bir açıklaması var.

Almanya’daki Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden araştırmacılar, hassas dişlerin neden bazı insanlarda bu kadar acı verici tepkiler verdiğini ortaya çıkardı.

SEBEBİ BUYMUŞ

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, "TRPC5" adı verilen bir molekül, dişlerdeki ağrı sinyalini tetikliyor. Özellikle çürük ya da çatlak dişlerde, bu molekül devreye girerek dondurma gibi soğuk uyarıcılara karşı ani ağrılar yaratıyor.

Bu molekül, dişin iç kısmında yer alan odontoblast adı verilen özel hücrelerde bulunuyor ve sıcaklık düşüşlerini sinir sistemine ağrı olarak iletiyor.

BU SIZI NASIL GEÇER?

Araştırmayı yürüten Prof. Katharina Zimmermann ve ekibi, bu keşfin gelecekte TRPC5’i hedefleyen sakızlar, bantlar veya diş macunlarıyla ağrının önüne geçilebileceğini söylüyor.

İlginç bir şekilde, geleneksel bir yöntem olan karanfil yağı da bu yolu bloke eden öjenol adlı maddeyi içeriyor. Ancak uzmanlar, evde tedavi denemelerinin yerine bir diş hekimine başvurulması gerektiği konusunda hemfikir.