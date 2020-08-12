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- Fatih Dönmez paylaştı: Oruç Reis'ten son görüntüler
Fatih Dönmez paylaştı: Oruç Reis'ten son görüntüler
Oruç Reis'in, denizlerin adeta röntgenini çektiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sismik çalışmalar konusunda bilgi verdi.
- AA & Ensonhaber
- 12.08.2020 - 09:36
- Güncelleme : 12.08.2020 - 09:36
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki duruşunu kararlı bir şekilde sürdürüyor.
Son olarak, Oruç Reis gemisi, fırkateynler eşliğinde Akdeniz'e açıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'in çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.
1750 KİLOMETRE SİSMİK KABLO
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 boyutlu sismik araştırmaların sürdüğünü belirtti.
"Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor." diyen Dönmez, 23 Ağustos’a kadar toplam bin 750 kilometre streamer'ın (sismik kablo) Akdeniz’e indiğini bildirdi.
"ENERJİNİZ YÜKSEK OLSUN"
Dönmez, mesajını "Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun." ifadesiyle bitirdi.
Enerji Bakanı Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı ViDEO