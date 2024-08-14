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Dövizle satış yapan dinlenme tesislerine 4.6 milyon lira ceza

Dövizle satış yapan dinlenme tesislerine 4.6 milyon lira ceza Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini açıkladı.