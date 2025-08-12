Dünyada en çok üniversiteye sahip ülkeler açıklandı: İşte zirvedeki ülke

Dünya genelinde yükseköğretim alanında öne çıkan bazı ülkeler, sahip oldukları üniversite sayısı ve eğitim kalitesi ile öne çıkıyor.

Çok sayıda eğitim kurumu bulunsa da, belirli ülkeler hem nicelik hem de nitelik bakımından diğerlerini geride bırakıyor.

Yurtdışında eğitim planlayanlar ve akademik kariyerini şekillendirmek isteyenler için, dünyada en çok üniversiteye sahip ülkeler açıklandı.

UNESCO'nun Dünya Yüksek Öğrenim Veritabanı (WHED), hazırladığı raporla üniversite sayılarının yüksek olduğu ülkeleri duyurdu.

EN ÇOK ÜNİVERSİTEYE SAHİP ÜLKELER

1- Amerika Birleşik Devletleri: 4.000'den fazla

2- Hindistan: 3.500+

3- Çin: 3.100+

4- Brezilya: 1.200+

5- Japonya: 1.100+

6- Rusya: 1.000+

7- Meksika: 900+

8- Endonezya: 800+

9- Almanya: 700+

10- Fransa: 600+