'Dünyanın En Güzel 50 Köyü'nden biri Türkiye'de

Forbes’un Unforgettable Travel Company iş birliğiyle yayımladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’den Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar da bulundu.
ORTAHİSAR, EN GÜZEL KÖYLER LİSTESİNDE
Kapadokya’nın tarihi bölgelerinden biri olan Ortahisar, listede 40. sırada gösterildi.
Forbes'un seyahat uzmanları Ortahisar’ı, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor." ifadeleriyle anlattı.
Etnografya Müzesi’nin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Forbes, gündoğumunda balonların Hallaçdere Vadisi’nin üzerindeki görüntüsüne dikkat çekti.
KAPADOKYA UNESCO LİSTESİNDE
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Balon turlarıyla ünlenen bölge,, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.
Kapadokya, National Geographic ve The Guardian gibi dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarının ilgisini çekmişti.
Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gelişmenin sadece Kapadokya için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
İŞTE LİSTEYE GİREN 50 KÖY
Aslanbay, ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyoner yaklaşımıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölgede turizm alanında olumlu gelişmelere öncülük ettiğini belirtti. Tam liste ise şöyle:
1. Bibury, İngiltere
2. Hallstatt, Avusturya
3. Reine, Norveç
4. Giethoorn, Hollanda
5. Gásadalur, Faroe Adaları
6. Oia, Yunanistan
7. Bourtange, Hollanda
8. Kotor, Karadağ
9. Shirakawa-go, Japonya
10. Batad, Filipinler
11. Russell, Yeni Zelanda
12. Mrauk U, Myanmar
13. Adare, İrlanda
14. Steg, Lihtenştayn
15. Eguisheim, Fransa
16. Manarola, İtalya
17. Valldemossa, İspanya
18. Zhouzhuang, Çin
19. Ghandruk, Nepal
20. Cam Thanh, Vietnam
21. Monsanto, Portekiz
22. Špania Dolina, Slovakya
23. Victoria-by-the-Sea, Kanada
24. Purmamarca, Arjantin
25. Izamal, Meksika
26. Ubud, Endonezya
27. Motovun, Hırvatistan
28. Ogunquit, ABD
29. Boquete, Panama
30. Chefchaouen, Fas
31. Coffee Bay, Güney Afrika
32. Sidi Bou Said, Tunus
33. Lauterbrunnen, İsviçre
34. Ban Rak Thai, Tayland
35. Paraty, Brezilya
36. Ghadames, Libya
37. Chamarel, Mauritius
38. Bandiagara, Mali
39. Titikaveka, Cook Adaları
40. Ortahisar, Türkiye
41. Jukkasjärvi, İsveç
42. Ollantaytambo, Peru
43. Bilad Sayt, Umman
44. Arang Kel, Pakistan
45. Gudhjem, Danimarka
46. Seyðisfjörður, İzlanda
47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48. Tatev, Ermenistan
49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50. Marsaxlokk, Malta