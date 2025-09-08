'Dünyanın En Güzel 50 Köyü'nden biri Türkiye'de

Forbes’un Unforgettable Travel Company iş birliğiyle yayımladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’den Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar da bulundu.

ORTAHİSAR, EN GÜZEL KÖYLER LİSTESİNDE

Kapadokya’nın tarihi bölgelerinden biri olan Ortahisar, listede 40. sırada gösterildi.

Forbes'un seyahat uzmanları Ortahisar’ı, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor." ifadeleriyle anlattı.

Etnografya Müzesi’nin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Forbes, gündoğumunda balonların Hallaçdere Vadisi’nin üzerindeki görüntüsüne dikkat çekti.

KAPADOKYA UNESCO LİSTESİNDE

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Balon turlarıyla ünlenen bölge,, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Kapadokya, National Geographic ve The Guardian gibi dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarının ilgisini çekmişti.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gelişmenin sadece Kapadokya için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İŞTE LİSTEYE GİREN 50 KÖY

Aslanbay, ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyoner yaklaşımıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölgede turizm alanında olumlu gelişmelere öncülük ettiğini belirtti. Tam liste ise şöyle: