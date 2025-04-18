Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altında bulunan henüz 4 günlük bir bebekte, kalpten çıkan ana atardamarın daralması anlamına gelen aort koarktasyonu teşhisi konuldu.

AMBULANS HELİKOPTER İLE İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ

Durumun aciliyeti ve kalp-damar cerrahisine duyulan ihtiyaç üzerine, sağlık ekipleri zaman kaybetmeden ambulans helikopter talebinde bulundu.

Kısa sürede koordine edilen hava ambulansı, Düzce Üniversitesi Stadyumu’na iniş yaptı. Minik hasta, buradan alınarak İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ileri tedaviye alındı.