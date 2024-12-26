İHA

Düzce'de D-100 kara yolu üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi.

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye ulaşılırken bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.