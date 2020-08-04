Düzce’de anne ve kızı birlikte sınava girdi

Kızına moral vermek için sınava giren anne, 26 yıllık üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sınavı başarı ile tamamlayan anne ve kızı, üniversite tercihlerini yapmak için gün sayıyor.

Düzce’de 26 yıl önce liseyi tamamlamasının ardından maddi imkansızlıklar nedeni ile üniversite sınavına giremeyen 42 yaşındaki Ayfer Yüksel, kızı ile birlikte girdiği üniversite sınavını kazanarak hayallerini kurduğu üniversiteye gitmeye hak kazandı.

2 çocuk annesi Yüksel, kızına moral olsun diye başladığı sınav hazırlıklarının sonucunda sınavda başarılı olarak 26 yıllık üniversite özlemine son verdi.

“ONUR VERİCİ BİR DUYGU”

Hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Yüksel, “Bulunmuş olduğumuz platformlardan dolayı akademik kariyerin ne kadar önemli olduğunu gün gün gördükten sonra kızıma da teşvik olsun diye birlikte üniversite sınavına çalıştık. Daha önce birbirimize destek olmak adına KPSS sınavına girdik ama bu sefer daha çok heyecanlıydık. İnsanların kaderini değiştirecek sınavlar çok önemli. Hayallerimize giden yolda kızıma eşlik etmek, kızımın benim en yakın arkadaşım olması çok güzel çok onur verici bir duygu oldu.” dedi.

“SINAV SALONU GİRİŞİNDE BENİ VELİ SANDILAR”

Eşi ve çocuğu ile birlikte sınav salonuna giden Ayfer Yüksel, sınava giren diğer çocukların kendisini veli sandığını belirterek, “Sınav salonuna girdiğimde beni herkes veli zannetti ama içeriye girerken bütün sınıftaki çocuklara çok değişik geldi. Orada sınav stresimizi azaltmak için hocamız herkese söz verdi. Herkes kendisini anlattı. Ben orada şöyle bir cümle kurdum. ‘Bu sınava girebilmek için tam 26 sene bekledim’ dedim. 26 yıl bekledim ama sonunda sınava girdim.” diye konuştu.

“SINAV SABAHI ENTERESANDI”

Annesi ile birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Zehra Yüksel ise “Birlikte sınava girmek çok eğlenceliydi. Birlikte çalıştık. Birbirimizi hep motive ettik. Ben Halk Eğitim Merkezi’nde dershaneye gittim ve orada öğrendiklerimi anneme aktardım. Annemde bildiklerini bana öğretti. Birlikte eğlenceli bir çalışma dönemi geçirdik. Sınav sabahı biraz enteresandı. Annem ağladı.” şeklinde konuştu.

ANNE VE KIZI TERCİH YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Sınavdan başarılı not alan Anne Ayfer Yüksel, çalıştığı için Açık Öğretim’den İnsan Kaynakları veya Medya İletişim okumayı tercih edeceğini dile getirirken, Zehra Yüksel ise başarılı olduğu için mutlu olduğunu istediği birkaç bölüm olduğunu fakat henüz karar veremediğini dile getirdi.