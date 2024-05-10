Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Düzce’de otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'de D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’nda, A.Ç. idaresindeki 81 AD 666 plakalı otomobil ile Y.E.M. idaresindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada her iki aracın sürücüsü ve 81 AD 666 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı.

Ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısmi olarak trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak trafiğe açıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)