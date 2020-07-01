Düzce'de çocuğu ile araç kullanan babaya ceza

Düzce'de çocuğu ile araç kullanan babaya ceza

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Denetim yapan polis ekipleri, kucağında çocuğuyla otomobil kullanan sürücüye 1360 TL para cezası uyguladı.

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Çoban mevkinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında ise bir sürücünün, kucağındaki çocuğu ile araç kullandığı fark edildi.

1360 LİRA CEZA

Ekipler, sürücünün kullandığı 34 NJ 8574 plakalı otomobili durdurarak, 1360 lira cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin gözetiminde arka koltuğa alınan çocuğun ise emniyet kemeri bağlandı. Daha sonra sürücünün yoluna devam etmesine izin verildi.