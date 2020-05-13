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    Düzce'de, çocuğuna araç kullandıran babaya ceza

    Polis ekipleri, 13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya 2 bin 42 lira ceza uyguladı.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 11:57
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    Düzce'de, çocuğuna araç kullandıran babaya ceza

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi’nde devriye gezerken 81 AAB 72 plakalı hafif ticari aracın bir çocuk tarafından kullanıldığını belirledi.

    Bunun üzerine aracı durduran ekipler, sürücüyü ve yanında olan babasını araçtan indirerek durumu trafik ekiplerine bildirdi.

    BABASI CEZADAN KURTULAMADI

    Olay yerine gelen ekipler, aracı süren M.D.’nin 13 yaşında olduğunu tespit etti.

    Ekipler tarafından, dakikalarca dil döken baba Yalçın D.'ye, küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2 bin 42 lira cezai işlem uygulandı.

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