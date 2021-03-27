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    Düzce'de D-655 yolu heyelan nedeniyle çöktü

    Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 07:36
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    Düzce'de D-655 yolu heyelan nedeniyle çöktü

    Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü.

    YOL, İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

    Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

    TRAFİK FARKLI YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

    İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.

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    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada şu fadelere yer verildi:

    "D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökme meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. ‪Akçakoca’dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametine, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır."

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