Düzce’de depremde yıkılan cami yeniden inşa edildi

İHA

Türkiye deprem kuşağında ve yaşanan sarsıntıların zarar verdiği yapılar yeniden imar ediliyor.

Düzce’de 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan Bataklıçiftlik Köyü Camii, düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün de katıldığı açılış programında, caminin yapılmasına destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi.

BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ CAMİİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Açılışta konuşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "23 Kasım Düzce Depremi'nde aldığı ağır hasar sonucu yeniden inşa edilen Bataklıçiftlik Köyü Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. Her harcında bir dua, her taşında bir umut olan bu mabedin inşasına destek veren tüm hayırseverlerimizin, Rabb'im niyetlerini kabul, emeklerini makbul eylesin. Bataklıçiftlikli kardeşlerimizin gönül dünyasına ışık olacak camimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.