DHA
Düzce merkez Ağa Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde bazı davetliler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti.
İhbar üzerine bölgeye giden trafik polisleri düğün esnasında yolu kapatan araçların plakalarını anons ederek araç sahiplerini araçlarını kaldırmaları yönünde uyardı.
POLİS HALAYA KATILDI
Yolun açılmasının ardından düğün sahipleri polis memurunu halaya davet etti.
Düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halaya katılan trafik polisi başında kaskı ile çalan müzik eşliğinde eğlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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