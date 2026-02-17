Düzce'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

- Düzce'de bir otomobil, halk otobüsüne çarparak 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.
- Otobüs çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.
- Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Koçyazı mevkiinde durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçtan 5 kişi yaralandı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.