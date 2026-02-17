Yozgat'ta motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

- Yozgat'ta motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü.
- Motosikletteki yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
- Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Bekir Alparslan yönetimindeki motosiklet, F.D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken motosikletteki yolcu B.E. yaralandı.
Otomobil sürücüsünün ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.