Düzce'de hava ambulansı, 24 yaşındaki genç kız için havalandı

Düzce’de yaşayan 24 yaşındaki D.K. için Sağlık Bakanlığı’na bağlı hava ambulansı seferber oldu. Toksik epidermal nekroliz (TEN) tanısıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Dermatoloji ve Anestezi Kliniklerinde tedavi gören genç kız, ileri seviye bakım ihtiyacı nedeniyle İzmir’e sevk edildi.

HAVA AMBULANS İLE İZMİR'E NAKLEDİLDİ

Uzman ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucu D.K.’nın, özel donanıma sahip bir sağlık merkezine nakledilmesine karar verildi. Bunun üzerine Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sevk süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı hava ambulans sistemiyle kurulan koordinasyon sonrası, helikopter ambulans Düzce Üniversitesi yerleşkesine iniş yaptı.

Ambulansla hava sahasına getirilen hasta, kısa sürede helikoptere nakledilerek İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’ne güvenli şekilde ulaştırıldı. Vücudunda yaygın kabarcıklar oluşan D.K.’nın tedavisine burada devam edileceği bildirildi.