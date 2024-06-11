Düzce'de ilginç hırsızlık anları kameralara yansıdı. Aynı gün içerisinde gerçekleşen hırsızlıklar bu kadarına da pes dedirtti.
Saksı çiçeği çalıp gitti
İlk olay, Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi
İşletmenin girişinde bulunan saksı çiçeğini gözüne kestiren şahıs, işletme girişine gelerek saksı çiçeği alıp gidiyor.
Sabah dükkanına gelen işletme sahibi çiçeğin yerinde olmadığını fark edince kameraları inceleyince durumu anlayıp, polis ekiplerine bilgi verdi.
İkinci hırsızlık olayı ise Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
8 sandalye ve 2 masayı çaldılar
Gece saatlerinde 2 kişi işletmenin bahçe kısmında bulunan 8 sandalye ve 2 masayı çaldı.
Sabah saatlerinde işletmeye gelen lokanta çalışanları masaların ve sandalyelerin eksik olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
Aynı gün meydana gelen 2 hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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