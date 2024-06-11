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Düzce'de ilginç hırsızlık anları kameraya yansıdı

Düzce'de ilginç hırsızlık anları kameraya yansıdı Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.