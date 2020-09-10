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    Düzce’de karantina ihlali yapanlara kötü haber: Masrafları ödeyecekler

    Vali Cevdet Atay, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 08:19
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    Düzce’de karantina ihlali yapanlara kötü haber: Masrafları ödeyecekler

    Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşları uyardı.

    Atay, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "MASRAFLARI KENDİLERİNDEN TAHSİL EDECEĞİZ"

    “İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz.”

    Düzce’de karantina ihlali yapanlara kötü haber: Masrafları ödeyecekler #1

    Düzce’de karantina ihlali yapanlara kötü haber: Masrafları ödeyecekler #2

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