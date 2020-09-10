Düzce’de karantina ihlali yapanlara kötü haber: Masrafları ödeyecekler
Vali Cevdet Atay, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu.
- DHA
- 10.09.2020 - 08:19
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşları uyardı.
Atay, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"MASRAFLARI KENDİLERİNDEN TAHSİL EDECEĞİZ"
“İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz.”