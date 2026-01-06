Düzce'de kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

- Düzce'de ineği kuyuya düşen vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
- Ekipler, ineği vinç yardımıyla 1 saatte kurtardı.
- İnek, sahibine sağ salim teslim edildi.
Düzce'de Cumayeri’ne bağlı Yaka Mahallesi’nde bölgede otlayan ineklerden bir tanesi kuyuya düştü.
İNEK VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI
İneği kendi imkanları ile çıkartamayan vatandaşlar durumu Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kuyudaki ineği vinç yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarttı.
