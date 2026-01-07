Japonya'nın Fuji'si değil; Bu manzara Türkiye'den! Anadolu'nun göbeğinde...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'nın Yamanashi Eyaleti'ndeki Yamanakako köyünde bulunan ve dünya kültür mirası alanı olan Fuji Dağı'nı aratmayacak bir güzellik, Türkiye'de...

Aksaray'daki 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı, her yıl kar yağışı ile birlikte muhteşem manzaraya bürünüyor.

Dağın zirvesi karla kaplanırken, Fuji'yi aratmayacak görseller ortaya çıkıyor.

Hem doğal ihtişamı hem de tarihsel derinliği ile dikkat çeken bir stratovolkan olan Hasan Dağı, ilkbaharda ise yeşille kaplanıyor.

Neolitik döneme ait Çatalhöyük’te bulunan bir duvar resminde Hasan Dağı’nın patlamasının tasvir edildiği düşünülüyor.

Bu özelliği ile de Anadolu'nun "sessiz tanık"ları arasında sayılıyor.

Büyük Hasan ve Küçük Hasan olmak üzere iki ana zirveye sahip olan Hasan Dağı'ndan manzaraları derledik.