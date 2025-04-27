Düzce'de otomobilin çarptığı engelli birey hayatını kaybetti

İHA
Düzce D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde akşam saatlerinde İ.I. isimli engelli bireye tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İ.I. yere savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazanın şokuyla sürücü N.S.T. de fenalık geçirdi.
Kazada ağı yaralanan İlyas Işıldak kaldırıldığı hastaneden yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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