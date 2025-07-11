Düzce'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce hafta içini mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları ile geçirirken, şehir merkezinde 35 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar bunaltıcı boyutlara ulaşmıştı.

BOLU DAĞI'NDA SİS VE YAĞIŞ ETKİLİ

Fakat haftanın son gününe girilirken, Düzce’nin yüksek kesimleri ve Bolu Dağı’nın Düzce geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oldu.

Özellikle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.