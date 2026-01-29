Abone ol: Google News

Düzce’de strafor fabrikasında yangın

Düzce'de köpük strafor fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale başlattı.

29.01.2026 23:18
Düzce'de korkutan yangın.

Saat 21.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında yangın çıktı.

D 100 karayolu üzerindeki strafor fabrikasında çıkan yangının fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

