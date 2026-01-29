Düzce’de strafor fabrikasında yangın

- Düzce'deki strafor fabrikasında yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Düzce'de korkutan yangın.
Saat 21.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında yangın çıktı.
D 100 karayolu üzerindeki strafor fabrikasında çıkan yangının fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.