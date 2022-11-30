Düzce'deki Çilimli Merkez Camisi yıkıldı
Depremde ağır hasar gören Çilimli Merkez Camisi'nin yıkımı tamamlandı. Çilimli ilçesindeki ağır hasarlı diğer binaların ise gelecek günlerde yıkılması planlanıyor.
- 30.11.2022 - 17:29
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:42
Düzce’de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Çilimli Merkez Camisi yıkıldı
İl Özel İdaresi ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Çilimli Merkez Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.
Caminin etrafında güvenlik önlemi alınmasının ardından iş makinesiyle yıkım işlemine geçildi.
Ağır hasarlı binaların yıkımı sürecek
AA’nın haberine göre caminin yıkımı tamamlanırken, ekipler bölgede temizlik çalışması yürütüyor.
Öte yandan Çilimli ilçesindeki ağır hasarlı diğer binaların ise gelecek günlerde yıkılması planlanıyor.