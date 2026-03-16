e-Devlet Dijital Emekli Kartı Oluşturma 2026: Kullanım alanları ve avantajları

Emekli vatandaşlara yönelik bir dijital hizmet daha kullanımda.

e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılan “Dijital Emekli Kartı”, emeklilere çeşitli alanlarda sunulan ücretsiz ve indirimli hizmetlerden yararlanma imkanı sağlıyor.

Fiziksel kart taşımaya gerek kalmadan dijital ortamda kullanılabilen bu uygulama, emeklilerin birçok işlemi daha hızlı ve kolay şekilde yapmasına yardımcı oluyor.

Peki Dijital Emekli Kartı nasıl oluşturulur? e-Devlet üzerinden kart oluşturma adımlarını sizin için derledik.

E-DEVLET DİJİTAL EMEKLİ KARTI OLUŞTURMA 2026

İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giderek e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Giriş işlemini e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza ya da internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz.

Ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Dijital Emekli Kartı” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.

Arama sonuçlarında çıkan Dijital Emekli Kartı hizmetine tıklayarak kart oluşturma ekranına gidin.

Hizmet sayfasına girdikten sonra sistem, emeklilik bilgileriniz doğrultusunda kartınızı otomatik olarak oluşturur.

Oluşturulan kartı aynı sayfa üzerinden QR kodlu dijital kart olarak görüntüleyebilirsiniz.

KULLANIM ALANLARI

1. Kültür, Sanat ve Doğa Alanında Ücretsiz Erişim

Emekliler, Dijital Emekli Kimlik Kartı'nı göstererek aşağıdaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilirler:

•Devlet Tiyatroları: Tüm Devlet Tiyatroları oyunları.

•Doğa Parkları: Tabiat parkları ve milli park girişleri.

2. Konaklama ve Sosyal Tesislerde İndirim

Tatil ve konaklama masraflarını düşürmek amacıyla kamuya ait sosyal tesislerde önemli indirimler sağlanmıştır:

•Kamu Sosyal Tesisleri: Öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları gibi kamu kurumlarına ait tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinde yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirim.

•Belediye Tesisleri: Birçok belediyeye ait sosyal tesisler, kafeteryalar ve sosyal marketlerde "Emekli Kart" sahiplerine özel indirimli hizmet.

3. Ulaşım Avantajları

Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda emeklilere yönelik indirimler yasal güvence altına alınmıştır:

•Şehirler Arası Otobüsler: Emekli olduğunu beyan eden vatandaşlara bilet fiyatlarında yüzde 20 yasal indirim zorunluluğu.

•Demiryolu (TCDD): Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer seferlerde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen dönemsel indirim fırsatları.

•Şehir İçi Ulaşım: Yerel belediyeler, genç emekliler için de özel indirimli kart imkanları sunabilmektedir.

4. Bankacılık ve Finansal Ayrıcalıklar

Emeklilerin finansal işlemlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla bankacılık sektöründe de yeni ayrıcalıklar getirilmiştir:

•Kredi Kartı Aidatı: Maaş alınan bankalarda aidatsız kredi kartı kullanım hakkı.

•İşlem Ücretleri: Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmaması.

•Öncelikli Hizmet: Banka şubelerinde emeklilere sıra beklemeden öncelikli hizmet alma hakkı.

•Promosyonlar: Yüksek promosyon ödemeleri ve bankalarla yapılan işbirlikleri sayesinde özel indirim, fırsat ve kampanya imkanları.