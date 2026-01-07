e-Okul VBS ne zaman kapanacak? 15 Tatil öncesi son not girişi tarihi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ocak’ta karne alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Sömestr tatiline kısa bir süre kala e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki hareketlilik dikkat çekiyor.

Öğrenciler ve veliler, karne öncesinde not ortalamaları, devamsızlık bilgileri ve dönem içi değerlendirmeleri kontrol etmek için sisteme yöneldi.

eliler, çocuklarının akademik durumunu yakından takip ederken öğrenciler de dönem sonu başarılarını görmek için e-Okul’u düzenli olarak kontrol ediyor.

Peki, e-Okul ne zaman kapacak? Not ve devamsızlık girişi kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğretmenler, sınav ve performans değerlendirmelerini e-Okul sistemi üzerinden girerek dijital karneleri oluşturacak.

Bu süreçte öğrenci ve veliler, sisteme giriş yaparak karne görüşleri, ders notları ve devamsızlık bilgilerini takip edebilecek.

e-Okul’un kapanış tarihi ise tüm okullar için tek bir gün olarak belirlenmiyor. Not giriş süresi, öğretmenlerin sınav değerlendirmelerini tamamlama takvimine göre değişiklik gösterebiliyor.

Genel uygulamaya göre e-Okul not girişi karne gününe kadar açık kalıyor. Ancak çoğu okulda not girişlerinin karnelerin dağıtılmasından birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile e-Okul üzerinden karne notlarını ve yıl sonu başarı durumlarını görüntüleyebiliyor. Öğretmenler ise aynı sistem üzerinden not girişi, devamsızlık ekleme ve öğrenci performans bilgilerini güncelleyebiliyor.

e-Okul giriş için tıklayınız

e-Okul öğretmen girişi için tıklayınız



