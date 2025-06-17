Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon liralık olan kaçakçılığı önledi

AA
Edirne'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin çalışması kapsamında yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu.
50 MİLYON LİRALIK KAÇAKÇILIK GİRİŞİMİ ÖNLENDİ
Ukrayna vatandaşı Y.U'nun idaresindeki tırda yapılan aramada 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük bulundu.
Sürücünün gözaltına alındığı olayda önlenen söz konusu kaçakçılığın 50 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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