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Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon liralık olan kaçakçılığı önledi

Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon liralık olan kaçakçılığı önledi Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzük ele geçirdi.