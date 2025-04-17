Edirne sınır kapısında aranan cipte 17 kilogram esrar çıktı
DHA

Uyuşturucu tacirleri ile mücadele sürüyor..

Bu kapsamda son operasyon Edirne'de yapıldı.

İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk tespit ettikleri cipi x-ray taramasına sevk etti.

17 KİLOGRAM ESRARLA YAKALANAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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